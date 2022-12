Francesca De Bonis e Sarah Jane Morris, un duetto speciale per dire no alle guerre

MILANO - 'Sunflower in the Shadow" è il brano cantato in duetto tra la nota cantautrice brindisina Francesca De Bonis e Sarah Jane Morris. La canzone è stata scritta da Ettore Diliberto (sono numerosi i suoi lavori con Gianluca Grignani, Franco Battiato, Eugenio Finardi e molti altri) e Matt Backer (chitarrista di Elton John, Joe Cocker, Julian Lennon e altri).

Il brano, contro ogni guerra, vede un videoclip realizzato con delle rifugiate Ucraine, attualmente in Italia sostenute dell'Associazione Maidan Italia-Ucraina.

Francesca De Bonis, cantautrice italiana apprezzata anche all'estero, ha lavorato con Eric Burdon (Animals), Mogol, Le Custodie Cautelari, Alberto Radius e molti altri. Sarah Jane Morris, vincitrice di un Sanremo con Riccardo Cocciante, è una delle voci soul più apprezzate d'Europa.

Com'è stato cantare accanto ad un'artista del calibro di Sarah Jane Morris?

E' stato emozionante, con Sarah mi trovo bene perché incredibilmente umile rispetto alla sua enorme levatura artistica. Siamo diventate amiche e spesso quest'anno abbiamo trascorso insieme prolifiche giornate milanesi.

Nelle tue vene scorre sangue pugliese. Dove sei nata?

Sono nata a Brindisi, cresciuta a San Vito dei Normanni, poi a 12 anni mi sono trasferita a Roma, ma attualmente vivo a Milano.

Cosa dobbiamo aspettarci da Francesca?

Qualunque cosa perché io sono la prima a non sapersi prevedere. Per fortuna ho con la mia etichetta un'attività artistica frenetica. Uscirà l'album, e ci saranno altri singoli con duetti e concerti.

Un palco dove ti piacerebbe cantare?

Non credo ne esista neanche uno al mondo dove non mi piacerebbe. Dallo Stadio Wembley alla pizzeria da Ciro.