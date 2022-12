I Fius Gamer protagonisti alla partita del “Cuore azzurro – Youtubers &Friends''

NAPOLI - I Fius Gamer, noto trio di Youtber tra i più seguiti in Italia nel mondo del calcio con oltre 1 milione di iscritti sul loro canale Youtube saranno grandi protagonisti il prossimo giovedì 22 Dicembre a Cercola (Na) alle 1730 per la partita del “Cuore azzurro – Youtubers &Friends”, uno speciale evento benefico e di solidarietà a sostegno della Fondazione Pausilipon per i piccoli pazienti del Santobono di Napoli e delle loro famiglie.

“Il calcio fa parte delle nostre vite quotidiane ormai da parecchi anni e siamo contenti di poter dare nel nostro piccolo un aiuto concreto a sostegno di questa bellissima iniziativa benefica per i piccoli pazienti del Santobono e delle loro famiglie – dichiarano i Fius Gamer - Il calcio ha il potere di unire tantissime persone, e quando riesce a scendere in campo per la solidarietà è per noi motivo di grande soddisfazione. Ecco perché abbiamo deciso sin da subito di aderire con entusiasmo a questo progetto mettendoci in prima linea. Siamo fortemente convinti nella missione sociale dello sport, il calcio va sempre di più vissuto anche come mezzo sociale per regalare sorrisi oltre il campo”.

L’azzurro Napoli è il colore della vita dei Fius Gamer, ovvero Andrea, Antonio e Mirko che ad oggi contano più di 1 MILIONE di iscritti sul loro canale YouTube e più di 650 mila followers su Instagram sui singoli profili fiusgamer, @mr.spartapraga e @mirkof93. Non solo Instagram e YouTube ma anche TikTok: i loro canali personali @fiusgamer, @mr.spartapraga e @mirkof93 totalizzano una community oltre 1.5 milioni di fan.

Le reactions alle gare dei partenopei sono diventate nel tempo un vero e proprio marchio di fabbrica e sono fra i contenuti più amati sui loro canali insieme a riflessioni sul mondo pallonaro, food challenge, quiz, vlogs, e tanto altro.

Nel 2021 sono stati premiati ai Giacinto Facchetti awards come migliori youtuber italiani insieme al gruppo Elites, di cui fanno parte. Sono stati scelti inotre da TikTok come volti de “Il Bar del Calcio”, format live in cui intervistavano diversi personaggi noti del settore fra cui Luca Toni e Clementino.

Sono volati a Madrid insieme a MiniClip per realizzare un contenuto con l'icona Roberto Carlos, sono stati scelti da Prime Video Sport come social ambassador 22/23 e attualmente sono appena rientrati dal Qatar, gli sono stati infatti gli unici influencer italiani che hanno coperto in loco tutto il mese di mondiali con i loro contenuti, dal 19 novembre al 19 dicembre!

Nata da un’idea del Dott. Mariano Tia Medico Odontoiatra di Napoli e dei Fius Gamer, gruppo di YouTubers napoletani, l’iniziativa della Partita del “Cuore Azzurro – YouTube & Friends” è stata accolta dal Centro Sportivo Cercola, dal Consorzio Terzo Settore, dalla Molinari Volley e dal CSI Campania. Tutti uniti per sostenere i progetti umanitari e assistenziali della Fondazione Pausilipon.

La partita vedrà scendere in campo medici dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon e del Policlinico “Federico II” di Napoli, Youtubers napoletani e provenienti da altre Regioni d’Italia, USSI Campania ed ex giocatori della SSC Napoli. Il ricavato sarà interamente donato alla Fondazione Pausilipon per la ristrutturazione di alloggi che ospiteranno i piccoli pazienti e le famiglie provenienti da fuori Regione e fuori Italia. L’obiettivo è garantire alle famiglie un alloggio, permettendo loro di concentrarsi esclusivamente sul percorso di cura del proprio figlio.

Non solo una semplice partita di calcio, ma una serata piena di sorprese all’insegna dello sport, dello spettacolo e della beneficenza. In occasione dell’evento sarà allestito il “Museo di Maradona”, con oggetti appartenenti all’indimenticabile campione. La serata si concluderà con un’asta benefica, in palio una maglietta autografata della SSC Napoli