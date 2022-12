Monopoli, 'Aspettando il Santo Natale' al Centro diurno Santa Caterina Tre con il dott. Nicola Dellino

MONOPOLI (BA) - In occasione della natività di Gesù ovvero la narrazione della nascita di Gesù Cristo e della sua venuta, il Centro Diurno Santa Caterina tre di Monopoli con il medico Dott. Nicola Dellino, il direttore di struttura Dott. Antonio Iurlaro e tutto il gruppo di lavoro (educatrici, Oss, autisti, psicologa, fisioterapista ) che completano la grande famiglia del Centro diurno, hanno ideato il progetto della natività. Nella Chiesa di San Domenico (XIV‐XVII) conventuale per la sua origine di convento (ora caserma dei carabinieri) saranno i ragazzi del Centro ad annoverare l’evento della nascita.L’obiettivo del progetto in occasione del Santo Natale e della Natività di Cristo ci ricorda che Gesù è sempre con noi in qualsiasi momento del giorno e della nostra vita senza distinzione di diverse etnie e generi, tra persone sane o con disabilità che siamo tutti uguali vicini a Gesù. Ricordare questo vuol dire più amicizia, rispetto e amore. Un messaggio che vorremmo fosse diffuso in virtù di tutte le guerre nel mondo e in particolare quella in Ucraina.Progetto “Aspettando il Santo Natale” Chiesa San Domenico Monopoli 22.12.2022 ore 11,00- Ore 11,00 I ragazzi saranno accolti dalle rappresentanze sacrali e istituzionali accompagnati dalla musica simbolica e natalizia degli zampognari del Gruppo della Murgia. Tutti i canti, i balli e musiche natalizie dei ragazzi saranno dirette dal Celibre Maestro Gianfranco Zuccarino, già Baritono del Teatro San Carlo di Napoli, e dall’ Eccellente Cantautore Carlo Stragapede che con la sua tastiera e la sua chitarra delizierà le prestazioni spontanee dei ragazzi.- Ore 12,30 Scambio di auguri con le Famiglie presso il Centro Santa Caterina Tre sempre accompagnati dal caratteristico suono delle zampogne.Istituzioni patrocinanti: - Comune di Mopoli con il Sindaco Angelo Annese e rappresentati del Consiglio e Giunta Comunale; - Comandante della Caserma dei Carabinieri di Monopoli; - Comandante della Polizia Municipale di Monopoli; - Confraternita San Cataldo della Chiesa San Domenico di Monopoli.