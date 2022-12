I risultati del Premio ‘Salva la tua lingua locale’ 2022

BARI - Le Giurie del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” hanno decretato i vincitori ed i finalisti della decima edizione 2022.Di seguito i risultati ufficiali della decima edizione del Premio “Salva la tua lingua locale”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 26 gennaio 2023 a Roma presso il Campidoglio.PRIMO CLASSIFICATOAlfio Lanaia – Saggio – La Sicilia dei cento dialetti, Nero su Bianco Edizioni, Biancavilla (CT), 2022SECONDO CLASSIFICATO EX-AEQUOGiovanni Agresti, Graziano Mirichigni, Silvia Pallini –Saggio – La “lingua degna”. Pietracamela e il pretarolo nei testi di Ginevra Bartolomei, Mnamon, 2020SECONDO CLASSIFICATO EX-AEQUOPier Franco Uliana– Dizionario – Voci del dialetto vittoriese di origine celtica e germanica, Dario De Bastiani Editore, Vittorio Veneto (TV), 2022TERZO CLASSIFICATO EX-AEQUOLorenza Brasile– Tesi di Laurea – Aspetti fonetici, morfologici e morfosintattici del dialetto di Roccascalegna (CH), A.A. 2020/2021TERZO CLASSIFICATO EX-AEQUONicole Vascotto– Dizionario – Laila impara el triestin, White Cocal Press, Trieste, 2021MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA – Premio Tullio De MauroBiagio Giuseppe Faillace, Grande dizionario Comparato dei Proverbi e Modi di dire del Pollino, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2021FINALISTILuigi Tommasi, I Quaderni di Costantinopoli di Vito D. Palumbo, il cammino delle parole, Editrice Salentina, Galatina (LE), 2020Marco Forni – Grammatica – Gramatica ladin gherdëina, Istitut Ladin Micurà de Rü, San Martin de Tor (BZ), 2019Rosa Prandina – Tesi di Laurea – Studi sul ladino del Comelico: aspetti morfonologici in alcune varietà, A.A. 2020/2021Margherita Laterza – Dizionario – Primo dizionario del dialetto pomaricano, Grafica Metelliana S.P.A., 2022Mario Mennonna – Grammatica e dizionario – Il vulgare Nerino. Vocabolario etimologico del dialetto di Nardò, Mario Congedo Editore, 2020POESIA EDITAPRIMO CLASSIFICATOLorenzo Scarponi, Gnént, Pier Giorgio Pazzini Stampatore Editore, Villa Verucchio (RN), 2022SECONDO CLASSIFICATONelvia di Monte, Sence presse, Edizioni Cofine, Roma, 2022TERZO CLASSIFICATOJosé Russotti, Chiantulongu, Museo Mirabile, Marsala (TP), 2022FINALISTIFilippo di Giacomo, ‘Mmiènz’a nu tuònzǝ, GEdi Gruppo Editoriale, 2022Christian Sarni, Si mi oto a quera via, digital Graphic Moscariello, Montella (AV), 2021Marco Marchi, A i sarèm sèmpra (Ci saremo sempre), Fara Editore, 2022Francesco Ubaldi, Cronache felinesi, Tipolitotecnica, Sala Baganza (PR), 2021Domenico Gilio,Màttëlë dë fiórë (Mazzo di fiori), Arti Grafiche Ariccia, 2022Edoardo Penoncini, La bléza, puntoacapo Editrice, 2022Giacomo Vit, A tachin a trima’ lis as, Autopubblicazione, 2022PROSA EDITAPRIMO CLASSIFICATOMarco Tonus e David Benvenuto, Gera ‘na Volta a Pasian e Dazan, Associazione Creazioni Indigeste, 2022SECONDO CLASSIFICATOCosimo Melanotte, La Bicicletta di Sandocan, Altradefinizione, 2021TERZO CLASSIFICATODavide Calabrese,I diari De Siora Jole, White Cocal Press, 2021FINALISTIMara Trevisan, El Rosario In Taa Staa, Ed. Concordiese, 2022Francesco Luigi Sotgiu, Montiferru. Dae su fogu as’isperu,Aipsa Edizioni, 2022Mario Ciro Ciavarella, Le Fracchie nella Passione di Cristo enelle leggende (moderne), Pubblicazione Indipendente, 2014Gregorio Cerini, Vita di paese ai temp de penagia e dul val, Menta e Rosmarino Editrice, 2021Silvano Fazi, Me Sa Mijj’anne, Ovviro Le Avventure E Le disavventure de Òtto Generazzió de contadi de le parte de Macerata,Vydia Editore, Montecassiano (MC), 2021MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA – Salva la tua lingua localeMauro Tartaglia, studioso lucano, autore di numerosi scritti scientifici tra cui il dizionario e Zibaldone dialettale di Melfi, pubblicato postumo.POESIA INEDITAPRIMO CLASSIFICATO EX-AEQUOStefano Baldinu (lingua sarda logudorese)PRIMO CLASSIFICATO EX-AEQUOFulvia Cristin (dialetto “bisiac”)SECONDO CLASSIFICATORipalta Guerrieri (dialetto stornarellese)TERZO CLASSIFICATOAntonio Scanga (dialetto laghitano)FINALISTIPaola Zandegiacomo (dialetto ladino-cadorino)Ivana Barbara Torto (dialetto bucchianichese)Renzo Fantoni (dialetto bolognese)Silvano Zamaro (lingua friulana)Antonio Filippelli (dialetto cosentino)Luigi Fabbricatore (lingua arbëreshe)Marco Biffani (dialetto romanesco)Michele Pistillo (dialetto sanseverese)PROSA INEDITAPRIMO CLASSIFICATODaniela Evangelista (dialetto dell’Isola del Liri)SECONDO CLASSIFICATO EX-AEQUORossella Soldano (dialetto torremaggiorese)SECONDO CLASSIFICATO EX-AEQUODonato Bitetti (dialetto santermano)TERZO CLASSIFICATO EX-AEQUORenzo Fantoni (dialetto bolognese)TERZO CLASSIFICATO EX-AEQUOBarbara Orlacchio (dialetto beneventano)FINALISTILucia Beltrame Menini (dialetto veneto della Bassa Veronese)Ileana De Galeazzi (dialetto varesotto)Claudio Lucchesi (dialetto tobbianese di Tobbiana, frazione di Montale, PT)Nicola Merola (napoletano)Stefano Talamini (dialetto ladino della Val di Zoldo)Andreina Trusgnac (dialetto sloveno delle Valli del Natisone)TEATRO INEDITOPRIMO CLASSIFICATOEmanuele Coppola (dialetto napoletano), Le strade deserte del ‘43SECONDO CLASSIFICATOGianfranco Signorile (dialetto serrano), Il serrano furiosoTERZO CLASSIFICATOBasilio Arona (dialetto troinese), Don Buttigghjuni e ‘Gna Padedda (Bottiglione e Padella)FINALISTIFulvia Cristin (dialetto bisiac)Maria Iannelli (dialetto petraiolo)Giuseppe Biscione (dialetto cancellarese)MUSICAPRIMO CLASSIFICATOPietro Mendolia (dialetto cattafese)SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUOPietro Mangiaracina (dialetto menfitano)SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUOMichele Ferroni (dialetto genovese)TERZO CLASSIFICATOFranco Giordani (lingua friulana)FINALISTIMarco Bruno (dialetto cilentano)Maria Rosaria Amato (dialetto salernitano)Giuseppe D’Avenia D’Andrea (dialetto di Pisticci)FUMETTO EDITOPRIMO CLASSIFICATOCarlo Falconi, Claudio Bianconi, Cortese, Autoproduzioni I Balconi, 2022SECONDO CLASSIFICATOAntonio Perruolo, Storie, leggende, miti, tradizioni canti di Montesano sulla Marcellana, Radici Edizioni, 2019TERZO CLASSIFICATOGianluca Umiliacchi, Diabolik, Autopubblicazione