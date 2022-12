Bari, Zuppi ringrazia tutti nella preghiera per l'Ucraina

"Torniamo a Bari, città ponte del dialogo Oriente-Occidente, per chiedere l'intercessione di San Nicola per il dono della pace". Nel ringraziare tutti e ricordando le presenze di Papa Francesco nel 2019 e nel 2020, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Matteo Maria Zuppi ha così motivato la veglia di preghiera per la pace in Ucraina che si è svolta presso la Basilica di San Nicola nella serata di mercoledì 21 dicembre 2022.L'iniziativa, proposta dall'Arcivescovo di Bari-Bitonto Monsignor Giuseppe Satriano e sostenuta dalla CEI e che ha visto anche la partecipazione dei rappresentanti di alcune Chiese Orientali, si è conclusa con l'accensione della lampada votiva all'interno della tomba del Santo. A stringersi intorno alla Chiesa italiana per questo momento di preghiera c'è stato anche il Governo italiano che ha espresso la volontà di non voltarsi dall'altra parte in un questa guerra insensata e ingiustificata, come sottolineato dalla voce del suo rappresentante, nella persona del Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti.