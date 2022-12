Il consigliere regionale Di Gregorio (Pd) visita un'azienda del Tarantino: "E' qui che troviamo il vero 'Made in Italy'"

"Il panettone si chiama Etra come la moglie di Falanto. Secondo la leggenda furono le lacrime di Etra ad indicare il luogo su cui edificare Taranto. Una produzione di grande qualità che è uno straordinario veicolo promozionale per il nostro territorio. Questa è la Puglia operosa che lavora in silenzio e raggiunge grandi risultati. Un passo alla volta, si può arrivare lontano” conclude Di Gregorio.

TARANTO - “Le aziende a conduzione familiare sono il cuore pulsante del tessuto imprenditoriale italiano. E' qui, molto spesso, che troviamo il vero made in Italy, quel valore aggiunto che ha fatto grande il nostro Paese nel mondo. Nei giorni scorsi, proseguendo il tour tra le realtà produttive del territorio ionico, ho visitato un'impresa che opera nel comparto alimentare. Il food, insieme al design, alla moda, al lusso, è uno dei settori che assicura grandi fatturati all'export tricolore". Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD)."La Cremeria Vienna - prosegue - è un’azienda tarantina, conosciuta in Italia e nel mondo, creata dalla famiglia Mazzuto di Lama nel 1982. Conta oltre 30 dipendenti, punti vendita a Taranto, Bari, Atene, Santorini, San Paolo del Brasile, Cadice, Londra, una prossima apertura a Milano. L'azienda si è fatta apprezzare per il suo gelato, ma da quest’anno scommette su un nuovo prodotto: un panettone artigianale con materie prime di qualità. Ci sono voluti cinque anni di ricerca e sperimentazione, 38 diverse varianti e la lenta lavorazione di un'impastatrice a bracci tuffanti creata ad hoc. Ma non solo. A fare la differenza sono il lievito madre e una lacrima di olio extravergine d'oliva della nostra terra che garantisce al panettone una speciale digeribilità".