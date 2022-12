Incendio mezzi della Forestale a Peschici, Dell’Erba: "Fatto grave se confermata natura dolosa"

BARI - “In attesa di avere informazioni più definite sulle cause dell’incendio, se dovesse essere confermata la natura dolosa sarebbe un fatto estremamente grave e che deve immediatamente trovare una dura risposta da parte della giustizia”. Il consigliere regionale Paolo Dell’Erba commenta così l’incendio che ha distrutto due mezzi del Corpo Forestale dei Carabinieri nella sede di Peschici ed esprime disponibilità e vicinanza alla comunità peschiciana.“Sono a disposizione del sindaco di Peschici Tavaglione e delle istituzioni che operano sul territorio garganico per offrire qualunque tipo di sostegno, anche come componente della Commissione regionale sulla Criminalità”, conclude Dell’Erba.