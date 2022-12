Il 'Bar Stella' di Stefano De Martino

ROMA - Esiste un “politically correct” delle fiabe? Riparte da questo interrogativo l’appuntamento con “Bar Stella”, il programma con Stefano De Martino, in onda da martedì 23.10 su Rai 2. Dopo una richiesta degli animalisti per revisionare in maniera definitiva la favola di Cappuccetto Rosso in favore del lupo, ne parleranno gli avventori del bar e la “prof” Mia Canestrini, grande esperta dei comportamenti di questo animale, spesso dipinto come in realtà non è. Fra i tavolini del bar, anche il più grande crooner italiano, Mario Biondi, del quale Cesira, “La vecchietta della Garbatella”, è grande fan.

Mercoledì la chiacchiera da bar verte sul nostro linguaggio. Usiamo solo il 5 per cento delle parole presenti sul vocabolario e Stefano De Martino approfondisce il discorso con Sabrina D’Alessandro, esperta in parole “smarrite”. L’avvocato D’Afflitto, sempre alle prese con il casting del presepe vivente di Pollena Trocchia, presenta, poi, la grande voce di un’altra cliente del bar: Fiorella Mannoia che canterà con la Disperata Erotica Band un capolavoro di Lucio Dalla.

Il giovedì si apre all’insegna di un derby tutto particolare: “Bar Stella” sfida il bar della Rai di Napoli nello sport “da anziani” per antonomasia: le bocce. Telecronista di eccezione per questo evento, Fabio Caressa, con il quale Stefano ricorderà il quarantennale della vittoria dell’Italia nel 1982. “La mezzaluna”, che sempre guarda da una prospettiva privilegiata ciò che succede fra i tavolini, individua, poi - e presenta a modo suo, con i consueti endecasillabi - Chiara Galiazzo che propone una bella versione di un capolavoro di Franco Califano.