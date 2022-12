Irama, online il video del nuovo singolo 'Ali'

MILANO - E' online il nuovo videoclip di A L I il nuovo singolo di Irama contenuto nella versione Deluxe di IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE (uscita il 25 novembre) e in continua crescita su Spotify e già nella top 10 dei suoni più utilizzati su TikTok.

Realizzato dal collettivo Broga’s (Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli, Andrea Settembrini), prodotto da Antonio Giampaolo e Martino Benvenuti per Maestro e Think Cattleya e con la fotografia di Emanuele Zarlenga, è un vero film scritto da Irama e Broga’s con un pensiero cardine che lo conduce.

Un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. Rivolgere lo sguardo a qualcuno o qualcosa lontano, lontano nel tempo. Lontano come una stella che continua a emettere la propria luce, una luce proveniente da anni fa, di una stella che non esiste più. Come si supera il passato? Come si affrontano i ricordi, quelli che ti fanno ridere a dirotto e piangere incessantemente al contempo? Non esiste un modo, non esiste una forma giusta. Alle volte bisogna semplicemente sprofondarci dentro, lottarci, trovare la luce e riuscire a convivere insieme alle proprie paure, ai propri ricordi lontani.

La versione deluxe di “Il giorno in cui ho smesso di pensare” ( certificato Doppio Platino), sempre con la direzione artistica di Shablo, è arricchito, oltre da A L I, con la produzione di Giulio Nenna, anche da PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM, il singolo estivo certificato Platino, oltre agli inediti scritti da Irama: Canzoni Tristi (feat. Rose Villain) con la produzione di Sick Luke e Moonlight, prodotto da Junior K, Bongi, Giulio Nenna e Andrea DB Debernardi.

A soli 26 anni, IRAMA è uno degli artisti di maggior successo nell'attuale panorama musicale italiano e, con le sue hit, ha già collezionato 39 dischi di platino, 4 dischi d'oro con oltre 1 miliardo e 800 milioni streaming e oltre 800 milioni views per i suoi video.

Il 2022 è stato un anno straordinario con numeri impressionanti, “Ovunque sarai” e “5 Gocce” hanno ottenuto il terzo Platino e l’artista ha trionfato ai Tim Music Awards con 4 Premi, per i singoli multiplatino, per l’album e per i biglietti venduti dei live.

Irama ha dimostrato in questi anni di essere un artista completo, capace di proporre generi diversi e di esprimere sempre il suo talento evolvendosi in ogni situazione.