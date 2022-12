'La CompagniAurea legge il Natale', Racconti di Natale nel Borgo Antico

BISCEGLIE (BT) - Venerdì 16 dicembre 2022, alcuni giovanissimi attori della CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia, dalle 18:00 alle 20:30, saranno impegnati nell'ambito della manifestazione "Il Borgo del Natale" in Pendio Campanile, 6 (nei pressi di Piazza Duomo - Cattedrale di Bisceglie), per leggere ai bambini della Città, tra i 3 e gli 8 anni, racconti a tema.Le storie scelte saranno interpretate da giovani voci narranti che daranno vita a letture espressive e coinvolgenti per quanti bambini vorranno partecipare. I racconti avranno le voci guida di Simona Angione, Alessandra Carlucci, Erica Di Leo, Dalila Lafranceschina, Emanuele Lorusso, Ilaria Mancini, Ester Morgigno e Marinella Valente.La CompagniAurea rinnova la collaborazione con l’Ass. “Borgo Antico” e si appresta a realizzare questa nuova iniziativa dopo aver preso parte alla presentazione de “U Calannèrie de Vescègghie 2023” di domenica 11 dicembre 2022 a Palazzo Tupputi (Sala degli Specchi), una manifestazione a cura di Coop. Sociale “Uno Tra Noi” e Ass. "La Canigghie" con le attrici Rita Marinelli, Lucia Colamartino e Mariagrazia Baldini. Le interpreti hanno declamato le parole di penne poetiche vernacolari, storiche e prestigiose, insieme alla partecipazione del giovanissimo Pietro Mastrodonato.Inoltre, il gruppo teatrale dallo scorso ottobre ha ripreso attivamente i suoi laboratori teatrali per tutte le età, dopo il successo dello spettacolo “Bagliore di Luna”, che ha da poco debuttato anche a Mola di Bari, scritto da Demetrio Rigante per la regia di Francesco Sinigaglia.L'iniziativa di venerdì 16 dicembre “La CompagniAurea legge il Natale” è libera, aperta e pronta ad accogliere tutti i bambini della Città in un luogo magico, tra renne, elfi e Babbo Natale.