L'Asl di Bari assegna premio Covid a 7mila e 500 dipendenti

Saranno erogati gli importi a completamento degli acconti già erogati per un totale di 7,1 milioni di euro. Il premio assegnato al dipendente è stato calcolato sulla base delle giornate di lavoro effettuate nel periodo di riferimento, pari a 221.000. Con la mensilità di dicembre, nel rispetto delle tempistiche indicate dal Contratto collettivo nazionale, la ASL di Bari pagherà anche gli stipendi e la tredicesima mensilità in favore dei dipendenti.

BARI - Il 20 dicembre 7mila e 500 dipendenti della ASL di Bari riceveranno in busta paga il saldo del premio Covid, un riconoscimento economico per il personale in servizio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 maggio del 2020. Lo ha stabilito la direzione generale della azienda sanitaria, con il supporto dell’Area gestione risorse umane, sulla base del d.l. 18/2020 e del provvedimento regionale D.G.R 1817/2022.