Lazza, 'Sirio' è quarto Disco di Platino: a febbraio in gara al Festival di Sanremo

MILANO - In attesa di vederlo in gara al 73esimo Festival di Sanremo con il brano CENERE (Island Records), con le nuove certificazioni FIMI, Lazza mette a segno un altro doppio colpo: l’album SIRIO è certificato oggi Quarto Disco di Platino, il brano SENZA RUMORE (estratto da SIRIO) è certificato Disco d’Oro.

Riconoscimenti che seguono la scia dell’incredibile successo che, a poche ore dalla release, sta riscuotendo SIRIO (Concertos), la nuova edizione dell’album dei record che include 8 dei suoi più iconici brani in un’inedita versione piano, voce e archi, con pianoforte interamente suonato dall’artista e due strofe inedite.

Le certificazioni odierne chiudono il cerchio di un anno memorabile per il cantante e pianista milanese: tra brani solisti e featuring, l’artista del roster Me Next conta ben 20 sue tracce all’interno della classifica giornaliera di Spotify, dove SIRIO è anche attestato come l’album più ascoltato in Italia nel 2022. Pubblicato lo scorso aprile, SIRIO ha totalizzato oltre 600MLN di stream complessivi e infranto il record di permanenza al n°1 FIMI degli ultimi 10 anni (ben 17 settimane).