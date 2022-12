Lecce, ritrovato il 39enne scomparso: vagabondava in campagna in stato confusionale

LECCE - Ritrovato in stato confusionale il 39enne Luigi Musarò, scomparso da Andrano (Le) lo scorso 5 dicembre. A trovarlo il proprietario di un terreno non distante da dove è stata rintracciata la vettura dell'uomo. Secondo le ricostruzioni dagli inquirenti, sembra che il 39enne abbia vagabondato senza una meta tra le campagne.Musarò è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e subito trasportato in ospedale per accertamenti.