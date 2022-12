Lecce, si sfiora la tragedia all'Unisalento: crolla parte del soffitto

"Questa situazione - continua Gaetani - rappresenta il tragico risultato del disinteresse che la politica ha avuto in questi anni nei confronti dell’Università e dell’edilizia universitaria. Dall’ultima legge di Bilancio (Governo Draghi) infatti, risulta che la spesa per l’edilizia universitaria fosse pari soltanto all’1,7% degli (scarsi)) investimenti per tutto il sistema universitario. E chi ne paga le conseguenze sono sempre gli studenti, la quale incolumità è quotidianamente messa a rischio a causa delle aule pericolanti. Servono urgenti interventi strutturali, - conclude - affinché le sedi dell’Università siano messe in sicurezza. Chiediamo una risposta immediata delle Istituzioni per garantire condizioni adeguate ai fruitori dell’Ateneo e continueremo a tenere accesi i riflettori sul tema”.

LECCE - Momenti di paura in aula nel dipartimento di Ingegneria dell'innovazione a Lecce dove è crollato parte del soffitto. “Due giorni fa, è crollato parte del soffitto in un'aula del dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell'Università del Salento. Per fortuna, il crollo, non è avvenuto durante l’orario di lezione, per cui non si sono registrate lesioni ai danni di studenti, professori o personale. Mi chiedo - denuncia Andrea Gaetani, dirigente provinciale di Gioventù Nazionale - se occorra aspettare una tragedia per intervenire e mettere in sicurezza i plessi dell’Università. Infatti sono diverse le carenze strutturali presenti in questo dipartimento e, in generale, nelle sedi dell’Ateneo; ed episodi come questo potrebbero verificarsi in qualsiasi momento".