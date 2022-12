Lecce, bancario ucciso mentre prelevava al bancomat: due condanne

LECCE - Paulin Mecaj e Andrea Capone sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Giovanni Caramuscio, 69 anni, ex direttore di banca ucciso con due colpi di pistola la notte del 16 luglio 2021 a Lequile (Lecce) mentre prelevava denaro da un bancomat in compagnia della moglie. I due sono accusati di omicidio volontario, rapina aggravata e porto abusivo di arma.Nell'ultima udienza il pm aveva chiesto il massimo della pena per l'autore materiale del delitto, Mecaj, mentre per Capone, ritenuto suo complice, era stata invocata la condanna a 22 anni. Per Mecaj e Capone i giudici del Tribunale Penale di Lecce hanno disposto l'isolamento diurno per 1 anno.I due sono stati condannati anche al risarcimento del danno in separata sede in favore dei parenti di Caramuscio che si sono costituiti parte civile. Mecaj e Capone, durante il processo, prima con una lettera e poi verbalmente in aula, avevano chiesto scusa alla famiglia della vittima.