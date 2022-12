Teatro: i pugliesi Licia Lanera e Mario Perrotta si aggiudicano il Premio UBU 2022

BARI - Lunedì 12 dicembre all’Arena del Sole di Bologna sono stati assegnati i premi UBU 2022, gli Oscar del Teatro italiano, e lo spettacolo “Dei figli” di Mario Perrotta si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica (in finale anche nella categoria Miglior attrice under 35 per Dalila Cozzolino) mentre lo spettacolo “Con la carabina” di Licia Lanera si è aggiudicata i premi Miglior regia e Miglior nuovo testo straniero.“Due i pugliesi vincitori degli UBU - gli Oscar del Teatro - per il 2022. Licia Lanera raggiunge i tre UBU ed è la quarta donna in 44 edizioni a riceverlo per la miglior regia. Immenso orgoglio. Mario Perrotta con il quarto UBU (questa volta per il miglior nuovo testo italiano), raggiunge mostri sacri come Peter Brook e si colloca nella scia di Carmelo Bene. Un attore e un autore straordinario, patrimonio del Paese intero, che con la sua Arte e il suo Teatro onora le sue radici: il Salento, la Puglia –commenta il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Le vittorie di Mario Perrotta e Licia Lanera sono quindi un motivo di grande gioia e ispirazione per il nostro lavoro, per continuare a investire in cultura, sulla bellezza e sui talenti. Congratulazioni a Licia Lanera, a Mario Perrotta e al teatro pugliese.“