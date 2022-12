Libri, 'Il sito di Glastonbury: fonti letterarie e indagini archeologiche sul primo contesto cristiano di Britannia': presentazione a Bari

BARI - Giovedì 22 dicembre dalle ore 18.30 nella suggestiva cornice della millenaria Chiesa di San Martino, nel centro storico di Bari (Strada Bianchi Dottula 4), sarà presentato il libro di Federica Calabrese, “Il sito di Glastonbury: fonti letterarie e indagini archeologiche sul ‘primo’ contesto cristiano di Britannia” edito da Aracne Editrice (Roma, 2022).Il volume offre un affascinante percorso attraverso Glastonbury, città nel Somerset, regione del sud-ovest dell’Inghilterra, celebre per l’antichità della sua storia e per le numerose tradizioni e leggende ad essa connesse derivanti dal passaggio, nel corso dei secoli, di diversi popoli e con essi di culture e forme di spiritualità. Dal presunto arrivo di Maria sull’isola ai racconti Arturiani e il ritrovamento della sua sepoltura, dalle missioni di San Patrizio e Giuseppe di Arimatea fino alla Dissolution dei monasteri alla metà del XVI secolo, l’Autrice conduce il lettore attraverso una lunga storia, fatta di molteplici personaggi: regnanti, vescovi, abati, scrittori, semplici pellegrini che raggiungevano il sito di Glastonbury spinti dalle più diverse motivazioni. Tutti contribuirono a costruire una storia ‘sacra’ fissata in testi, reliquie, monumenti, oggetti commissionati e conservati per incidere nella vita religiosa, ma anche sociale, e per divenire strumento di edificazione spirituale, di proselitismo, di prestigio che rendono Glastonbury, ancora oggi, un luogo unico in tutto il mondo.Presenterà e dialogherà insieme all’autrice Giancarlo Liuzzi, vice presidente dell’APS Martinus, associazione promotore del progetto di recupero e rifunzionalizzazione dello storico luogo, sede dell’incontro. La narrazione del volume sarà accompagnata da letture artistiche di alcuni estratti.Federica Calabrese, nata a Bari, è laureata in Lettere Classiche e Archeologia. È dottore di ricerca in Storia nonché archeologa subacquea. I suoi interessi di ricerca si focalizzano sulla Tarda Antichità, con particolare attenzione alle prime tracce di cristianizzazione in suolo britannico, sullo studio dei Vangeli Apocrifi e sulle tradizioni cultuali della Puglia contemporanea. Si annoverano tra i suoi contributi scientifici pubblicazioni su riviste di fascia A inerenti ai culti sull’Isola e alla figura arturiana. Conta numerose esperienze estere in Inghilterra (Università di Liverpool), America, Spagna e partecipazioni a conferenze nazionali e internazionali. Dopo aver trascorso un periodo come Digital Strategist presso Le Gallerie degli Uffizi, attualmente è impiegata del Ministero della Cultura di Montesarchio ed è giornalista di testate nazionali, nonché di emittenti televisive.Per acquistare il volume: https://bit.ly/3BvxCyy