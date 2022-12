Mercoledì 21 dicembre il Festival Muse prosegue con Emma Nolde a Bari e Nada a Locorotondo

Mercoledì 21 dicembre prosegue a Bari e Locorotondo la prima edizione di MUSE, Festival organizzato dall'Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo - Ministero della Cultura.





L'Officina degli Esordi di Bari (ore 21 - ingresso 5 euro - biglietti circuito TicketOne) ospita l'esibizione di Emma Nolde che presenterà i brani di “Dormi”, nuovo lavoro discografico uscito il 30 settembre per Woodworm/Capitol Records Italy e co-prodotto da Francesco Motta. Dopo l'esordio nel 2020 con “Toccaterra” (Woodworm/Polydor), la cantautrice toscana si è affermata come una delle voci del futuro della musica italiana, entrando nella cinquina delle targhe Tenco 2021 nella categoria opera prima. Dopo le collaborazioni con Generic Animal e Zen Circus, nell'estate 2022 arrivano i singoli “Respiro” e “La stessa parte della Luna”. Sono stati due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al nuovo album. "A volte ti trovi a combattere qualcosa che non puoi controllare, qualcosa di troppo più grande di te o qualcuno di troppo lontano da te", racconta la cantautrice. "In quel momento puoi solo chiudere gli occhi e immaginare qualcosa di diverso, qualcosa di migliore. Puoi difendere il tuo futuro, proteggere i tuoi ricordi. Quando piove forte devi ripararti e questo disco è stato il mio riparo". Nel centro culturale barese il programma di Muse ospiterà anche Whitemary (martedì 27), Fabryka (mercoledì 28) e Anna Bassy (giovedì 29 dicembre).

Nell'Auditorium Comunale di Locorotondo (alle 21 - ingresso 15 euro - biglietti circuito TicketOne)appuntamento con il live di Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra, Francesco Chimenti al basso, Franco Pratesi alle tastiere e Luca Cherubini Celli alla batteria. Cantante, attrice, scrittrice, protagonista assoluta della musica e della cultura italiana da decenni. In una sola parola: artista. Nada presenterà i suoi grandi classici (“Amore Disperato”, “Senza un Perché”, "Ma che freddo fa", solo per citarne alcuni) e i brani del suo nuovo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano”, uscito il 7 ottobre per La Tempesta – Santeria / Audioglobe. A Locorotondo, in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, si rinnova infatti la tradizione del Locus Winter, che riflette il Locus festival in una dimensione più raccolta e invernale. Giovedì 22 dicembre (ore 21 – ingresso 5 euro) sempre nell'Auditorium Comunale spazio a "Da lle dù a lle quàtte aggirene le matte", restituzione del lavoro di tre giorni di workshop a cura di Ermelinda Nasuto della Compagnia Licia Lanera, fresca vincitrice di due Premi UBU. UItimi appuntamenti musicali con la cantautrice Erica Mou (venerdì 23 nell'Auditorium) e con la pianista Sade Mangiaracina (giovedì 29 nella Chiesa della Madonna della Greca).

Al Castello Volante di Corigliano d'Otranto fino al 6 gennaio sarà allestita la mostra Muse, del fotografo Guido Harari che ispira e dà il nome al festival che accoglie oltre quaranta ritratti di grandi icone femminili della storia della musica dagli anni '70 ad oggi. I live proseguiranno con Elisa Bee e Vera di Lecce (venerdì 23, in collaborazione con Sei Festival), Nziria (martedì 27) e Marta del Grandi (mercoledì 28). Al Teatro Sociale di Fasano, infine, la cantante Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il soul, r&b e il jazz (lunedì 26).

Muse è una rassegna organizzata dall'Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo - Ministero della Cultura, delle amministrazioni comunali di Bari, Locorotondo, Fasano e Corigliano D'Otranto in collaborazione con Wall Of Sound Gallery, I-Jazz, Italian Music Festival, Distretto Puglia Creativa, Officina degli Esordi, Associazione Il Tre Ruote Ebbro, Cooperativa Serapia, Coolclub, Castello Volante e Sei Festival. I biglietti dei concerti e degli spettacoli sono disponibili in prevendita nel circuito TicketOne. Info www.locusfestival.it