Lecce: il messaggio del sindaco Carlo Salvemini per la scomparsa di Pippi Nocco

LECCE - "Pippi Nocco ha attraversato la storia del nostro centro storico, la sua attività è stata ed è un punto di riferimento per i leccesi, un luogo di ritrovo che è diventato nel tempo un elemento della cultura popolare cittadina" si legge in un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, per la scomparsa dello storico commerciante del centro storico Pippi Nocco.





"Tutti ricorderemo sempre la sua cordialità, la sua generosità, la gentilezza con la quale ha accolto, fino a quando l’età glielo ha consentito, i tantissimi leccesi e non solo che sono passati sotto quell’insegna. Alla sua bottega sono legato anche da ricordi personali e familiari, tra i suoi clienti storici c’era anche mio padre. Oggi perdiamo una icona della leccesità, ma perdiamo anche un uomo buono e un infaticabile lavoratore che mancherà tanto alla sua comunità ma prima di tutto alla sua famiglia, alla quale rivolgo le mie più sentite condoglianze» si legge ancora nel messaggio di Carlo Salvemini.