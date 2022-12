Milano, clamorosa evasione di sette detenuti dal carcere minorile

MILANO - Nel capoluogo meneghino sette detenuti sono evasi nel pomeriggio di Natale dal cortile passeggi dell'istituto penale per minorenni "Cesare Beccaria". Lo rende noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria: "I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta".Due dei fuggitivi sono stati rintracciati dopo poco tempo, si cercano gli altri 5. Dopo la clamorosa evasione di sette detenuti (4 minorenni e 3 maggiorenni) dal carcere minorile Beccaria di Milano, è in atto una violenta protesta nella struttura.“Alcuni degli altri detenuti hanno dato fuoco alle celle, un Reparto detentivo è inagibile e senza luce. Sul posto sono presenti vigili del fuoco ed altre forze di Polizia a supporto della Penitenziaria”, denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Diversi Agenti di Polizia Penitenziaria sono rimasti intossicati e la situazione è ad altissima tensione”. “Due degli evasi, intanto, sono stati catturati”, conclude Capece.