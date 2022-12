Uk: primo discorso per Carlo III

“Il Natale è un momento toccante per tutti noi che abbiamo perso i nostri cari Sono qui nella Cappella di San Giorgio al castello di Windsor, così vicino a dove è sepolta la mia amata madre, la defunta Regina, con il mio caro padre. Mi vengono in mente le lettere, le cartoline e i messaggi profondamente toccanti che tanti di voi hanno inviato a me e a mia moglie e non posso ringraziarvi abbastanza per l'amore e la simpatia che avete dimostrato a tutta la nostra famiglia". Con queste parole il Re Carlo III°, nella cappella di Saint George a Windsor, ha esordito nel suo primo discorso alla nazione, continuando una tradizione che dura da 90 anni con Giorgio V.Il discorso alla nazione arrivò in tv nel 1957 con Elisabetta II, che tutti i sudditi poterono guardare per la prima volta dalle loro case.