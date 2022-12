Mitsubishi L200: la prova

BRUNO ALLEVI. ASCOLI PICENO – Mitsubishi presenta la nuova generazione del suo pick-up leggendario, nato nel lontano 1978, l’L200. L’L200 è disponibile nelle varianti di carrozzeria CC (Club Cab) e DC (Double Cab), è equipaggiato con un motore turbodiesel 2200 da 150 cv, negli allestimenti Inform, Invite, Intense, Diamond.Esternamente l’L200 è proposto nelle due varianti di carrozzeria Club Cab a quattro posti (528 centimetri di lunghezza) e Double Cab a cinque posti (531 cm). Sono dimensioni importanti, e il cassone (lungo 152 cm) permette di sfruttare molto bene lo spazio a disposizione per caricare oggetti più o meno ingombranti. Nel frontale, i fari a led sono più sottili e seguono l’andamento della nuova mascherina, ora più “importante”, con due grossi listelli cromati. Il baffo cromato a forma di boomerang si estende fino alla parte bassa del paraurti, che è più squadrato e imponente, e si raccorda con i parafanghi.Internamente il pick-up giapponese si conferma uno dei più spaziosi: quattro adulti hanno tutto lo spazio che serve, e chi siede dietro può allungare le gambe. I sedili sono ampi, ben imbottiti e avvolgenti. L’interno mantiene un aspetto sobrio: il sistema multimediale, che consente anche di gestire gli smartphone, occupa lo spazio nella parte alta della console.Ed ora il momento del test drive: il Mitsubishi L200 guidato è stato il 2200 DID Club Cab Intense da 40151 €. Sul mercato dal lontano 1978, il Mitsubishi L200 è uno dei pick-up più longevi e apprezzati sul mercato. Mezzo robusto e affidabile, ha forme moderne e muscolose. Ottima qualità costruttiva, ampio spazio a bordo, un grande cassone dove poter caricare ogni tipo di oggetto. Su strada le dimensioni non proprio small (oltre 5 metri di lunghezza) non sono un problema, grazie a una agile maneggevolezza di guida e a una ottima posizione di guida rialzata. Ma è nei percorsi extraasfalto che l’L200 da il meglio di se: basta inserire la trazione integrale e ogni asperità sarà un ricordo e il viaggio una piacevole passeggiata. Robusto ed elastico è il 2200 Turbodiesel da 150 cv, unico motore a listino, che garantisce ottime prestazioni complessive.Infine il listino prezzi: si va da 34750 € del L200 CC Inform per arrivare a 45950 € del L200 DC Diamond Automatico (Diesel).Bruno AlleviL’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria “Picenauto” ad Ascoli Piceno