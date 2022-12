Spari a Roma, uccise tre donne: fermato un uomo

ROMA - Tre persone sono morte - si tratterebbe di tre donne - nel corso di una sparatoria avvenuta questa mattina a Roma, fuori da un bar. Avrebbe sparato un uomo, che poi è stato fermato. L'incidente è avvenuto in via Monte Gilberto, in zona Colle Salario. Una quarta persona è rimasta ferita, apparentemente in modo non grave.La sparatoria sarebbe avvenuta durante un'assemblea condominiale. Secondo quanto si apprende, uno dei partecipanti, un uomo, avrebbe estratto la pistola e sparato in direzione delle donne durante l'incontro. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri. La sala operativa del Nue 112 ha ricevuto molte chiamate simultanee e ha immediatamente inviato sul posto la polizia e il 118.