'Musici per una notte': all’Apollo l’evento per il Polo Pediatrico

LECCE - Ritorna “Musici per una Notte”, l’evento benefico giunto alla sua terza edizione a sostegno del Polo Pediatrico del Salento.L’appuntamento è in programma il 6 gennaio 2023 al Teatro Apollo di Lecce. Ad esibirsi sul palco medici, farmacisti e infermieri d’Italia che fanno della musica il loro hobby preferito. E’ prevista anche la partecipazione straordinaria del comico Giovanni Cacioppo.L’evento – ideato e realizzato dall’associazione Tria Corda Onlus in partnership con il Locomotive Jazz Festival – verrà presentato venerdì 16 dicembre, alle ore 11, nella sala conferenze della Direzione generale della Asl Lecce, in via Miglietta.All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Stefano Rossi e il presidente dell’associazione Tria Corda, Antonio Aguglia.