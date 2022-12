Notte delle Candele: per la prima volta in Puglia il Coro Svedese di Santa Lucia

BARI - Mancano pochissimi giorni alla partenza di questa seconda fase della kermesse invernale “Notte delle Candele” con il concept “Puglia meets Sweden”, ovvero la “Puglia incontra la Svezia”, in un connubio di tradizioni alla base di un reale interscambio di usi e costumi legati alla data del 13 dicembre ed al culto della luce identificati con la festività di Santa Lucia.Dopo il successo a Stoccolma, ora è il turno della “Settimana Svedese in Puglia” in programma dal 10 al 17 dicembre 2022 con tappe a Bari, Taranto, Martina Franca, Cisternino, Fasano e Locorotondo.Fra i tanti eventi previsti, ecco la grande novità di questa edizione 2022 della “Notte delle Candele”: il Coro Svedese di Santa Lucia per la prima volta in Puglia!Dal 2009 l’Ambasciata di Svezia porta in Italia una delle tradizioni più amate e suggestive del calendario invernale svedese: la festa di Santa Lucia. I festeggiamenti solitamente si svolgono a Roma, Torino, Milano, Napoli, Siracusa ma da quest’anno anche in Puglia con tre indimenticabili performance in programma, di cui due a Bari ed una a Locorotondo.Protagonisti i dodici studenti del liceo musicale Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma che, grazie al sodalizio artistico e culturale fra l’Ambasciata svedese e l’associazione Euforica, potranno esibirsi il 14 dicembre a Bari: alle ore 17.00 all’Ikea; alle 20.00 alla Cattedrale San Sabino.Il giorno seguente, giovedì 15 dicembre, il Coro Svedese si sposterà a Locorotondo per il concerto previsto alle ore 20.00 nella Chiesa Madre San Giorgio Martire.Il buio invernale delle serate del 14 e 15 dicembre verrà così illuminato dalle candele del corteo di Santa Lucia.L’iniziativa è realizzata grazie al prezioso contributo dell’Ambasciata di Svezia in Italia, AssoSvezia – Camera di Commercio Italo-Svedese, BCC Locorotondo e di importanti partner commerciali quali IKEA Bari.I concerti del Nordiska Musikgymnasiet di Stoccolma sono patrocinati dalla Città di Bari, dal Comune di Locorotondo e dalla Regione Puglia.