Omicidio Cilli: processo rinviato al 15 dicembre

Del giovane barlettano si persero le tracce lo scorso 15 gennaio, dopo un party di compleanno. Il cadavere di Cilli non è stato mai ritrovato.

BARLETTA - E' stato rinviato al 15 dicembre il processo per l’omicidio del barlettano Michele Cilli. L’udienza era inizialmente fissata per il 18 novembre ed è stata poi posticipata al primo dicembre. Oggi i legali di Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, rispettivamente accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere in concorso, hanno chiesto infatti un termine per esaminare le controdeduzioni del pm alle loro indagini difensive.