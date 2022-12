Rapina in via a San Michele Salentino, coniugi legati e imbavagliati

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - Si è temuto il peggio ieri pomeriggio per due coniugi residenti in una villa nelle campagne di San Michele Salentino, nel Brindisino. Una banda di banditi, incappucciati e armati di pistola, ha fatto irruzione nell’abitazione della coppia, legandola, imbavagliandola e saccheggiando soldi e gioielli dalla casa prima di scappare via. Indagini dei carabinieri.