Oria: inaugurata la nuova associazione "Arte-Menti Creative"

ORIA (BR) - Un'interessante iniziativa si è tenuta lunedì 5 dicembre 2022 nella città di Oria: alle ore 18, presso il locale "Posto 55" in via Francavilla, si è tenuto un convegno di presentazione dell'associazione "Arte-Menti Creative" dal titolo "Insieme Creatività Partecipata".





L'evento si è svolto grazie alla collaborazione con Espressioni D'Arte e Rassegna Italia di Ruggero Cairo, che ha messo a disposizione rispettivamente il fotografo Antonio Bangrazi e il giornalista Daniele Martini.

Oltre a Ruggero Cairo, all'eventi erano presenti anche lo scultore Carmelo Conte e gli storici e grandi conoscitori dell'arte la prof.ssa Carmela Amati e il prof. Antonio Benvenuto. Per quel che riguarda gli interventi della serata, oltre a quello della presidente Stefania Calizia, vi sono stati quelli dei seguenti relatori: l'architetto Maurizio Marinazzo, il professore Francesco Fistetti, il professore Antonio Benvenuto e il professore Pino Malva.

Per quel che riguarda l'associazione "Arte-Menti Creative", nasce ad Oria nel maggio del 2022, costituita come un'associazione artistico culturale, non a scopo di lucro. Gli intenti di Arte Menti Creative sono quelli di partecipare alla vita sociale del proprio territorio e non solo, muovendosi intorno al concetto della creatività come valore aggiunto, inteso soprattutto come una forza trainante di idee e sviluppo. Serve oggi più che mai, allargare gli orizzonti verso nuove prospettive, capaci di stimolare, sostenere e promuovere un cambiamento culturale costruttivo e positivo. La creatività aiuta la mente a vedere oltre l'ordinario, a risolvere i problemi in modo differente, tende a cogliere opportunità valide per la crescita personale e un bene collettivo.