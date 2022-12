Ostuni: dal 23 dicembre al via l'ottava edizione della mostra "Il mio Presepe"



OSTUNI (BR) - La Natività di Gesù nell’arte ha un’importanza speciale riferito all’evento stagionale, che utilizza modelli e figure o anche scene della Natività viventi, nella quale partecipano sia umani sia animali reali. - La Natività di Gesù nell’arte ha un’importanza speciale riferito all’evento stagionale, che utilizza modelli e figure o anche scene della Natività viventi, nella quale partecipano sia umani sia animali reali.





In questo periodo moderno in Ostuni, l'Associazione "Ostuni è..." propone a tutti di partecipare e di visitare l'ottava edizione della mostra "Il mio Presepe", che avrà inizio il 23 dicembre 2022 e terminerà il 6 gennaio 2023, con l’arrivo dei Re Magi. La mostra si terrà presso il Chiostro di san Francesco del municipio in Piazza Libertà.

L'Associazione "Ostuni è..." ha inoltre organizzato un concorso online per votare il Miglior Presepe. I partecipanti dovranno inviare massimo 2 foto del presepe realizzato (con nome, cognome e recapito telefonico) all'indirizzo email ass.ostunie@gmail.com

I partecipanti dovranno risiedere nel comune di Ostuni.

Ogni partecipante vedrà le sue foto pubblicate sulla pagina Facebook dell'"Associazione Ostuni è" visitabile al seguente indirizzo https://www.facebook.com/ostunie/

Si potrà mettere il proprio "mi piace" sul post di ogni partecipante (contenente le foto del presepe realizzato) a partire dall'8 dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023. Il presepe che otterrà più "mi piace" vincerà un bellissimo premio.