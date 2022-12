Ostuni: grande successo per la presentazione del libro "La Fatía d'Attanema" di Ottavio Bari

OSTUNI (BR) - Un amore smisurato e sincero per la città di Ostuni: nella serata di lunedì 12 dicembre 2022, all'interno del salone parrocchiale dei SS. Medici in via Fogazzaro, è stato presentato, con grande successo, il libro "La Fatía d'Attanema (Poesie in vernacolo ostunese)" scritto da Ottavio Bari, edito da Rassegna Italia in co-produzione con Wip Edizioni. - Un amore smisurato e sincero per la città di Ostuni: nella serata di lunedì 12 dicembre 2022, all'interno del salone parrocchiale dei SS. Medici in via Fogazzaro, è stato presentato, con grande successo, il libro "La Fatía d'Attanema (Poesie in vernacolo ostunese)" scritto da Ottavio Bari, edito da Rassegna Italia in co-produzione con Wip Edizioni.





La serata, introdotta dal giornalista Daniele Martini, ha avuto inizio con la poesia "La perla bianga" cantata e musicata dal maestro Rosario Bruno.

A seguire, il professor Lorenzo Cirasino ha conversato con l'autore. Tante sono state le poesie lette nel corso della serata e, un pubblico entusiasta, ha avuto modo di ascoltare anche gli stacchi musicali del maestro Rosario Bruno (non poteva mancare l'esecuzione di "Stune mia") e poi la poesia "Lu settembre" cantata dall'autore Ottavio Bari. Tra gli interventi della serata anche quello del presidente di Espressioni D'Arte e Rassegna Italia, Ruggero Cairo.

Emozionanti, poi, le declamazioni delle poesie a cura del professor Silvio Carrino e di Rosario Santoro.

L'evento è stato seguito anche in maniera virtuale grazie alla diretta sulle pagine Facebook di Rivista Espressioni D'Arte e Giornale di Puglia.

Un evento vissuto anche all'insegna della solidarietà, dato che le 216 pagine sono state messe in vendita per un nobile scopo: l’intero ricavato dalla vendita sarà devoluto in beneficenza.