Galatone: Luigi Mandoi è il nuovo delegato della FeNAILP

Nella foto: Luigi Mandoi, Pino Trinchera e Cosimo Lubes

GALATONE (LE) - La FeNAILP apre la sua attività anche a Galatone, ridente cittadina in provincia di Lecce dove è stato nominato delegato Luigi Mandoi. - La FeNAILP apre la sua attività anche a Galatone, ridente cittadina in provincia di Lecce dove è stato nominato delegato Luigi Mandoi.





Grazie alla fattiva operatività del Vice Presidente Nazionale Cosimo Lubes e del Presidente Provinciale della FeNAILP di Lecce, Pino Trinchera, da oggi sarà possibile nella Sede di Via Chiesa n°3 a Galatone, per gli Esercenti Commercianti, Artigiani Operatori del Turismo e dei Servizi del comune leccese, poter usufruire di tutti i Servizi e delle Convenzioni in essere della FeNAILP.

Luigi Mandoi, responsabile di una Azienda che si occupa di conservazione, catalogazione, distruzione di documenti contabili e amministrativi, in sintonia con aziende e curatori fallimentari, opererà a difesa e Tutela delle piccole e medie imprese situate nel comune di Galatone (LE).

Nell'augurare un buon lavoro al neo Delegato Mandoi, il Vice Presidente Cosimo Lubes ha voluto ringraziare il Presidente Provinciale della FeNAILP Trinchera per il laborioso lavoro che sta svolgendo su tutto il territorio provinciale leccese.

"Inoltre" ha affermato Lubes "continua il progetto di espansione della Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti. Sono certo che la nostra Federazione si affermerà sempre più fortemente sia sui territori provinciali e regionali sia su quello nazionale".