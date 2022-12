Otranto, per sfuggire all'identificazione ingaggia una violenta colluttazione con gli agenti: arrestato gambiano 22enne

OTRANTO (LE) - Nel pomeriggio dello scorso 6 dicembre gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso Sezione Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Otranto hanno tratto in arresto il ventiduenne S. M. L. originario del Gambia per resistenza a PU, lesioni, danneggiamento.Il giovane già noto alle forze dell’ordine, con precedenti anche per stupefacenti, nel pomeriggio del 6 dicembre mentre viaggiava a bordo del treno locale Maglie-Otranto ha avuto un acceso diverbio col personale delle Ferrovie del Sud Est perché sorpreso senza biglietto, tanto da indurre il capotreno a chiedere l’ausilio degli Agenti della Polizia di Stato.All’arrivo del treno presso la stazione di Otranto, difatti, sono intervenuti gli Agenti in servizio di Volante del Commissariato di Otranto i quali hanno tentato di identificare il giovane che nel tentativo di sottrarsi all’identificazione assestava una violenta testata ad uno dei due agenti ferendolo al volto ed ingaggiando una colluttazione sferrando calci e pugni e causando anche la rottura degli occhiali da vista all’altro poliziotto intervenuto.Immobilizzato a fatica, il 22enne è stato tratto in arresto per resistenza a PU, lesioni e danneggiamento ed accompagnato presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola di Lecce.Dagli accertamenti esperiti a carico del giovane è emerso che la sua condotta è recidivante, infatti, poco più di una settimana fa, il 28 novembre scorso, è stato arrestato dal Reparto Radiomobile Carabinieri di Maglie per gli stessi reati all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Scorrano.