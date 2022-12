Paura a Noicattaro, ausiliario del traffico aggredito per una multa

L’ausiliario ha sporto denuncia contro il suo aggressore.

NOICATTARO (BA) - Momenti di paura a Noicattaro (Ba) per un ausiliario del traffico aggredito verbalmente e fisicamente nella serata del 23 dicembre. A causare l'aggressione una multa che avrebbe elevato per il mancato pagamento della sosta sulle strisce blu. L’uomo è rimasto ferito e per lui sono state necessarie le cure mediche.“Il deplorevole e gravissimo episodio, denota ancora riluttanza verso il rispetto delle regole e non deve passare inosservato. L’aggressione, verbale e fisica (da quel che sembra reiterata), perpetrata a danno di un onesto lavoratore, deve essere sempre condannata e noi, come comunità, dobbiamo reagire. Avrà una punizione esemplare” ha scritto sulla sua pagina fb il sindaco della cittadina del barese, Raimondo Innamorato, intervenuto sulla vicenda.