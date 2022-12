Locorotondo, il 29 dicembre convocato Consiglio comunale

LOCOROTONDO (BA) - Si svolgerà venerdì 29 dicembre 2022 alle ore 11:00 in sala consiliare in prima seduta ordinaria, e sabato 31 dicembre 2022 alla stessa ora in seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Locorotondo.Saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016. Approvazione; Comunicazione. Adozione delibera di Giunta Comunale n. 142 del 15 dicembre 2022 di prelievo dal fondo spese potenziali del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, ai sensi art. 176 del D. Lgs. n. 267/2000; Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15 dicembre 2022 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;; Sentenza Giudice di Pace di Putignano n. 87/2022 - Martina Vincenzo - Riconoscimento debito fuori bilancio;; Competenze professionali avv. incaricato in cause dinanzi al Tribunale di Bari - Saponaro srl. Riconoscimento debito fuori bilancio; Lavori di realizzazione del Parco Urbano comunale in Contrada Acchino. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; Atto di indirizzo per la realizzazione di un parcheggio interrato e sistemazione urbanistica di Piazza Mitrano; Ordine del Giorno - Natale 2022. Piano Sicurezza - Viabilità traffico e parcheggio; Interrogazione Gruppo Consiliare M5S su "Oneri di urbanizzazione" (prot. 27832/2022); Interrogazione Gruppo Consiliare M5S su "Servizi educativi 0-3" (prot. 27834/2022); Interrogazione Gruppo Consiliare M5S su "Installazione nei pressi dell'ingresso Palazzo Comunale" (prot. 25611/2022); Interrogazione Gruppo Consiliare M5S su "Accesso agli atti amministrativi" (prot. 27837/2022).