Porto Brindisi, Azione e Amati: “Nostra lotta al no-a-tutto e nostro sostegno al si-con-ragione”

BARI - “Sul Porto di Brindisi la nostra lotta sarà rivolta al no-a-tutto e il nostro sostegno andrà a chi coltiva il si-con-ragione. E tutto questo per fare del Porto non un luogo dove piagnucolare sugli obiettivi perduti, ma dove coltivare le mete ritrovate. E siamo contenti che da qualche ora, anche con il documento “Paesaggi ritrovati”, FAI, Legambiente e WWF abbiano smesso di offrire alibi a una classe politica cittadina, incline a coltivare tic ideologici a discapito di politiche pubbliche rivolte alla sicurezza ambientale, la prosperità e la pace". Così il Commissario regionale di Azione e Consigliere regionale Fabiano Amati."Nei prossimi mesi - prosegue Amati - saremo quindi a sostegno di tutte le politiche pubbliche rivolte a questo obiettivo, rendendoci strumento di sostegno dell’Autorità portuale e degli operatori, con parole chiare e senza galleggiare nell’indolenza e nella mancata decisione, stigmatizzando tutti i comportamenti incompatibili con il futuro green e produttivo. Rinnovabili, gas e lavori di potenziamento delle infrastrutture ambientali dovranno avere come caratteristica solo il rispetto delle leggi, a cominciare da quelle ambientali, e la migliore accordatura con la prova scientifica. Non c’è più spazio per perdigiorno e politici che pensano di cambiare il mondo con comunicati stampa e post”.