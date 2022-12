Terlizzi, auto pirata investe gruppo di ciclisti e fugge via: è caccia all'uomo

BARI - Attimi di paura stamani intorno alle 10 sulla strada provinciale 231, ex ss98, quando un'auto, una Citroen, ha investito due ciclisti mentre percorrevano il ponte in direzione Sovereto. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che ha prestato soccorso ai feriti, un uomo e una donna. Sono intervenuti sul posto i carabinieri.La donna è in condizioni critiche ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, dove è ricoverata in prognosi riservata. L’uomo, anche lui in codice rosso, è stato trasportato al Policlinico di Bari.