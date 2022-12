Puglia: incontro di lavoro Conte-Emiliano

La difesa comune dei più deboli e quindi del Reddito di Cittadinanza, anche attraverso maggiore contaminazione col Reddito di Dignità pugliese che dia vita addirittura ad un progetto pilota nazionale, l’opposizione alla manovra economica del Governo Meloni che rischia di impoverire i più fragili e di favorire chi ha di più e chi dispone di capitali illeciti da evasione fiscale o da attività criminosa, il taglio del cuneo fiscale e rendere permanente la decontribuzione del costo del lavoro introdotto dal Governo Conte per le regioni del sud, la netta opposizione alla autonomia differenziata di Calderoli che pretende con un dpcm di definire i lep, la transizione energetica e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo delle fonti energetiche alternative a quelle fossili, l’ampliamento del Reddito Energetico e delle Comunità Energetiche (già oggetto di leggi regionali proposte dalla Lista Con e dal M5S in collaborazione tra loro), la lotta al consumo di suolo, contro l’illegalità e le mafie, l’impegno comune per lo sviluppo dell’antimafia sociale, il rilancio della formazione e della cultura come elemento centrale dello sviluppo dell’economia e della persona umana, l’impegno comune per la Pace in Ucraina a difesa dei popoli aggrediti, sono stati gli argomenti principali affrontati dal Presidente Emiliano e dal Presidente Conte nel lungo e cordiale colloquio svoltosi presso la sede del gruppo consiliare in regione.



“A Giuseppe Conte mi lega la comune esperienza di lotta alla pandemia che in interminabili e durissimi mesi di strenuo impegno, ci ha visto lottare fianco a fianco quando era Presidente del Consiglio” ha aggiunto il Presidente Emiliano. Quest’ultimo ha inoltre ringraziato il M5S per il sostegno leale e costruttivo che offerto alla amministrazione da lui presieduta, nonostante le vicende nazionali che non hanno scalfito l’impegno comune preso con i cittadini pugliesi.



“Ho molto apprezzato la presa di posizione del M5S dopo i tentativi del duo Calenda/Renzi di compromettere l’alleanza pugliese in nome di una visione politica irresponsabile e asfittica” ha detto ancora Emiliano, ribadendo che al fine di dare senso e durata alla alleanza con M5S, ha preso un impegno a non coinvolgere né adesso né in futuro Azione/Italia Viva nella maggioranza di governo pugliese.



“La nostra intesa è forte e duratura perché fondata su programmi, valori e stile politico condiviso, e non su interessi puramente elettorali o di potere” ha aggiunto Emiliano. “Ringrazio Giuseppe Conte anche per avere preso con i lavoratori di Baritech l’impegno ad aiutarli ad ottenere dal Governo una proroga della Cassa Integrazione che ci aiuterebbe a risolvere la crisi aziendale. Essere andato come ho fatto io a trovare gli operai in lotta davanti ai cancelli della fabbrica per evitarne la cessione, è stato un gesto che non dimenticherò” ha concluso Emiliano che ha ribadito la naturale convergenza politica che esiste nella maggioranza di governo pugliese, auspicando che tale intesa si possa al più presto ritrovare con la nuova dirigenza del PD che verrà definita nel congresso in corso.

BARI - Si è svolta oggi una proficua giornata di lavoro tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla presenza del Vice Presidente Nazionale Mario Turco, del Coordinatore Regionale Leonardo Donno e del gruppo consiliare della Regione Puglia composto dal capogruppo Marco Galante, dal Vicepresidente del Consiglio Regionale Cristian Casili, dalla Consigliera delegata alla Cultura Grazia Di Bari e dall’assessore al welfare Rosa Barone.“Oggi è stato ribadito il profondo rapporto di collaborazione e di reciproca lealtà tra la mia amministrazione ed il M5S che costituisce una delle componenti fondanti del Governo della Regione Puglia. Ringrazio il Presidente Conte per la visita di oggi a Bari, densa di significato per il momento in cui è avvenuta a pochi giorni dall’iniziativa subita dal PD e dalla Maggioranza ad opera di forze politiche ostili al Governo progressista della Puglia. In questi anni di lavoro comune abbiamo avuto modo di apprezzare lo stile e la sostanza del M5S, che assieme al Partito Democratico pugliese e alle liste civiche CON Emiliano, Popolari per Emiliano, Per la Puglia, Sinistra Italiana e Verdi, ha messo a punto un programma di governo rivoluzionario e condiviso fondato sul reciproco rispetto”.