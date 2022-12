Qatar ‘22, Giroud punisce l’Inghilterra: finisce 2-1

Via Fifa World Cup fb





Gli inglesi possono raggiungere nuovamente il pareggio con Kane, quando Sampaio concede il rigore per il fallo di Hernandez su Mount. Dal dischetto si presenta nuovamente l'attaccante del Totthenam che questa volta calcia fuori per la disperazione dei Tre Leoni. La Francia dovrà vedersela con il Marocco nella sfida della semifinale.

- La Francia batte l'Inghilterra per 2-1. I francesi passano in vantaggio con 17' Tchoumanemi che fa partire un tiro da 25 metri su cui Pickford non arriva. Il pareggio britannico arriva al 54' con il calcio di rigore concesso per un fallo di Tchoumanemi su Saka. Dal dischetto Kane batte Lloris. È il 78' quando Giroud su cross di Griezmann batte di testa la rete del 2-1.