Qatar '22: la Croazia vince 4-2 ai rigori col Giappone e vola ai quarti

via Fifa World Cup fb





Si va ai tempi supplementari. Nel primo extra time al 92’ Taniguchi del Giappone non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 101’ Barisic della Croazia con un tocco al volo non inquadra la porta. Nel secondo tempo supplementare al 114’ Morita del Giappone non concretizza una buona occasione. Al 120’ Majer della Croazia sfiora il vantaggio.





Necessari i calci di rigore. Per il Giappone decisivi gli errori di Minamino Mitoma e Yoshida che si fanno parare le conclusioni dal portiere Livakovic. Segna solo Asano. Per la Croazia determinanti i rigori realizzati da Vlasic Brozovic e Pasalic. Sbaglia solo Livaja che colpisce il palo. Il Giappone è eliminato. Nei quarti di finale la Croazia sfiderà Venerdì 9 Dicembre alle 16 la squadra che vincerà Brasile-Corea del Sud che si gioca stasera alle 20.

Negli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022 la Croazia vince 4-2 ai rigori a Al Wakrah con il Giappone e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 26’ Petkovic della Croazia fallisce una clamorosa occasione. Al 43’ il Giappone passa in vantaggio con Maeda con una conclusione di destro. Nel secondo tempo al 10’ la Croazia pareggia con Perisic di testa. Al 18’ Modric della Croazia va vicino al gol. I tempi regolamentari si concludono 1-1.