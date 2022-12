Qatar '22: quarti di finale il 9 e il 10 dicembre

Il quadro dei quarti di finale sarà completato sabato 10 dicembre da Marocco-Portogallo in programma alle 16.00 e da Inghilterra-Francia, programmata per le ore 20.00. In caso di parità, dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari della durata di 15' ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai tiri di rigore per decretare le semifinaliste.

Primi 2 giorni di sosta nel Mondiale di Calcio in Qatar per consentire alle Nazionali che hanno raggiunto i Quarti di Finale di preparare al meglio le rispettive gare a eleminazione diretta. Si riprenderà venerdì 9 dicembre alle ore 16.00 con Croazia-Brasile e si proseguirà alle ore 20.00 con il confronto tra Olanda e Argentina.