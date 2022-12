Qatar: sconfitta indolore per il Brasile

via Fifa World Cup fb





Vantaggio che dura pochi minuti quando Mitrovic di testa sul secondo palo insacca il pallone del pareggio. La Serbia passa addirittura in vantaggio con Vlahovic che di sinistro trova l'angolo lontano che vale il 2-1. Sul finire di tempo Embolo riporta la Svizzera sul 2-2 cogliendo la difesa serba impreparata.





All'inizio della ripresa la rimonta Svizzera si completa con Freuler che, dopo un'azione corale, su suggerimento di Shaquiri, fa partire un tiro a mezza altezza che vale il 3-2 che manda la Svizzera a sfidare il Portogallo agli ottavi e rispedisce a casa la Serbia che ha in rosa tanti talenti che non sono riusciti ad esplodere in Qatar.

- Vittoria inutile per il Camerun che batte 1-0 il Brasile con un gol di testa di Aboumakar che al 92' finalizza l'assist di Ngom. Partita scoppiettante quella di Serbia e Svizzera, con le due Nazionali europee che non si risparmiano alla ricerca della qualificazione alla fase ed eliminazione mondiale. A passare in vantaggio sono gli svizzeri che al 20' con Shaquiri che supera Milinkovic-Savic.