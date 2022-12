Ue, approvato price cap sul petrolio russo

keridjackson/Pixabay

La Ue ha trovato l'intesa il price cap del petrolio russo, da approvare in sede di G7. La Presidenza del consiglio europeo, di guida ceca, ha stabilito il valore di 60 dollari. Tale valore ha trovato l'approvazione polacca, che aveva posto precedentemente il veto. La premier dell'Estonia Kaja Kallas ha dichiarato: "Accolgo con favore l’accordo politico sul tetto al prezzo del petrolio russo: limitare le entrate energetiche di Mosca è fondamentale per fermare la macchina da guerra russa”, ha dichiarato Kallas. Non è un segreto che volevamo un prezzo più basso, tuttavia questo è il miglior compromesso che potevamo ottenere oggi sono lieta che i partner abbiano accettato la proposta dell’Estonia di rivedere e adeguare il prezzo su base regolare. La condizione concordata è che il tetto del prezzo sia almeno del 5% inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio; la prima revisione del prezzo avverrà già a metà gennaio”.