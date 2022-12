Radio Norba firma 3 importanti eventi nella notte più lunga dell’anno: Bari, Matera e Genova

Saranno ben 3 le importanti città italiane che festeggeranno l’arrivo del nuovo anno con Radio Norba: Bari, Genova e Matera.





Il Capodanno nella città di Bari, avrà come protagonisti i concerti di Boomdabash, il gruppo che da anni fa ballare tutta l’Italia con i loro successi ormai colonne sonore non solo dell’estate italiana, Rkomi reduce da un anno di straordinari successi discografici con ben 7 dischi di platino e protagonista come giudice dell’ultima edizione di X Factor, La Rappresentante di Lista, il duo più amato della scena indie pop italiana.

L’evento sarà condotto dal direttore artistico, Alan Palmieri, con Claudia Cesaroni e dalla conduttrice di Radio 105 Rebecca Staffelli, a loro toccherà anche il compito di attraversare la lunga notte con un esclusivo Dj-Set al termine dei Live.

Il Capodanno nella città di Matera sarà invece all’insegna di uno dei più amati cantautori del panorama nazionale: con circa 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di diamante ed oltre 100 dischi di Platino, è considerato un pilastro della musica d’autore italiana, in una parola sola Gigi D’Alessio che con tutta la sua orchestra accompagnerà Matera nel nuovo anno. L’evento sarà condotto da Mauro Dal Sogno e Veronica che, anche in questo caso, al termine del Live saranno protagonisti di un esclusivo Dj-Set firmato Radio Norba.

Il Capodanno di Genova sarà “Capodanno in Musica” coprodotto in collaborazione con Mediaset e RadioMediaset, l’evento sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e sulle Radio Mediaset: Radio 105,R101,Radio Montecarlo, Radio Subasio, Radio Norba con Marco Guacci, oltre che su Radio Bruno e Radio Peter Pan. Una serata all’insegna della grande musica italiana, condotta dall’amatissima Federica Panicucci.

Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani: Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors e, direttamente dalla scuola di Amici, Angelina, Cricca e Rita che proporranno una performance di canto e ballo.

Nel corso della serata saranno anche aperti collegamenti in diretta con gli artisti impegnati sui palchi di Bari e Matera. Tutti “Insieme nel 2023”.

A partire dalle 21, On Air dallo Studio 1 di Radio Norba TV Luigi Landi e Rosaria Rollo accompagneranno il pubblico a spasso nelle piazze di tutte e tre le città per viverne gli highlights tutto d’un fiato. Su Telenorba e Tele2 le dirette integrali da Matera e Bari. Per info www.radionorba.it