Ronaldo volta in Arabia: firmato con Al-Nassr

- "Non vedo l'ora di provare un nuovo campionato di calcio in un nuovo Paese. La visione dell'Al-Nassr mi stimola molto e sono entusiasta di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra per cercare di aiutare il club a ottenere altri successi". Con queste parole Cristiano Ronaldo ha ufficializzato il contratto triennale da 200 milioni di euro a stagione che lo legherà ai sauditi dell'Al-Nassr proseguendo, per la prima volta, la sua carriera lontano dall'Europa.CR7, che sarà allenato dall'ex romanista Garcia, oltre che calciatore sarà anche ambasciatore per la candidatura per i mondiali sauditi del 2030 che gli varrà altri 500 milioni di euro.