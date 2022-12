Seconda vittoria del Bari al San Nicola, 4-1 al Modena

via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 10’ il Bari realizza la terza rete. Cittadini devia nella sua porta su un cross di Mazzotta. L’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna concede 6 minuti di recupero per le numerose sostituzioni nelle due squadre. Al 91’ Di Cesare con una girata di destro segna il quarto gol dei pugliesi. Al 95’ il Modena realizza una rete con Diaw su punizione.





Secondo successo interno per il Bari dopo il 6-2 all’Ascoli dello scorso 1 Ottobre. Seconda vittoria consecutiva dei biancorossi dopo il 3-0 al “Tombolato” col Cittadella. Il Bari è terzo con 29 punti.

- Seconda vittoria del Bari al “San Nicola”. I biancorossi prevalgono 4-1 col Modena nella diciassettesima giornata di andata di Serie B. Nel primo tempo al 6’ i biancorossi passano in vantaggio con Botta con una conclusione da fuori area su passaggio di Benedetti. Al 10’ Antenucci va vicino al gol. Al 21’ il Bari raddoppia con Folorunsho con un tocco rasoterra su assist di Botta. Al 28’ Falcinelli del Modena di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 29’ i galletti restano in dieci. Espulso Maiello per doppia ammonizione. Al 45’ Diaw degli emiliani sfiora la rete.