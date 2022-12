Serie B, Benevento: Fabio Cannavaro a rischio esonero

Potrebbe però risultare decisiva per Cannavaro la partita che il Benevento giocherà dopo la sosta, Domenica 15 Gennaio 2023 alle 16,15 al “San Vito-Luigi Marulla” col Cosenza nella prima giornata di ritorno. In caso di esonero di Cannavaro, non è escluso un ritorno sulla panchina dei sanniti di Fabio Caserta, ma potrebbero anche essere valutati altri nomi da decidere.





Il Benevento ha 22 punti insieme al Como, +2 sulla zona play out dove si trovano la Spal e il Venezia che hanno 20 punti.

In Serie B il tecnico del Benevento Fabio Cannavaro è a rischio esonero dopo la sconfitta dei campani 0-2 al “Vigorito” con il Perugia nella diciannovesima e ultima giornata di andata. Il presidente del Benevento Oreste Vigorito è all’estero per lavoro. Presto rientrerà in Italia e dovrà confrontarsi con Cannavaro. Si dovrà trovare una intesa per gli acquisti e le cessioni da effettuare al calcio mercato invernale di riparazione che si svolgerà dal 2 al 31 Gennaio 2023.