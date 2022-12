Serie B: il Bari ko 2-1 al San Nicola con il Genoa

Nel secondo tempo al 13’ il Genoa ritorna in vantaggio con Gudmundsson con un tocco rasoterra. Al 41’ Salcedo dei biancorossi non concretizza una buona occasione. Il Bari è quarto con 30 punti. Il Genoa è terzo a 33 punti.

Nel primo tempo al 2’ il Genoa passa in vantaggio con Puscas con una conclusione in diagonale. Al 15’ Bani dei liguri non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 34’ il Bari pareggia con Cheddira con una girata al volo di destro su cross di Benedetti. Decimo gol per l’attaccante dei biancorossi. Al 40’ Sabelli del Genoa con un siluro da fuori area non inquadra la porta. Al 45’ Benedetti dei galletti va vicino al gol.