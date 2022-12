Serie B: il Frosinone vince 3-0 al Granillo con la Reggina ed è primo

Il Benevento vince 1-0 al “Tardini” col Parma e con 18 punti si allontana dalla zona play out. La Spal pareggia 0-0 al “Curi” col Perugia ed è penultima a 16 punti. Il Cosenza pareggia 1-1 al “San Vito-Luigi Marulla” col Brescia e con 17 punti non riesce a risalire in classifica. Nel posticipo il Palermo pareggia 0-0 al “Barbera” con il Como ed ha 19 punti.

Primo successo per il nuovo tecnico della Ternana Aurelio Andreazzoli. Gli umbri superano 1-0 al “Liberati” il Cagliari e hanno 25 punti. Il Pisa si impone 2-0 all’ “Arena Garibaldi” con l’Ascoli e con 22 punti è in zona play off. Il Modena pareggia 2-2 al “Braglia” con il Venezia e a 21 punti si avvicina all’ottavo posto.