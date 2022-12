Serie B: il Genoa acquista il difensore Mimmo Criscito

In seguito è arrivata la chiamata del tecnico dei rossoblu liguri Alberto Gilardino. Criscito sarà a disposizione del Genoa dal 14 Gennaio 2023 dopo la sosta. Il Cagliari sta pensando a un ritorno del centrocampista belga Radja Nainggollan 34 anni il quale ha giocato l’ultima volta in Sardegna nel 2021 in Serie A.





Il calciatore dal 4 Gennaio 2023 si svincolerà dall’ Anversa. Il nuovo allenatore dei sardi Claudio Ranieri vorrebbe convincerlo. Ma Naingollan dovrà trovare l’intesa economica con il presidente Tommaso Giulini prima di decidere se diventare o no un calciatore del Cagliari.

- In Serie B il Genoa ha acquistato il difensore Mimmo Criscito 36 anni. Il calciatore si è svincolato dai canadesi del Toronto e ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Per Criscito è un ritorno al Genoa dove ha già giocato nella scorsa stagione in Serie A che si è conclusa con la retrocessione dei liguri in B. Poi c’è stata la breve esperienza al Toronto in Canada dove il calciatore non è riuscito a integrarsi con la squadra.