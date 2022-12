Serie B: il Parma vince 2-0 a Brescia

via Parma Calcio 1913





Nel secondo tempo all’8’ Moreo del Brescia di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 16’ è annullata una rete ad Ayè dei lombardi per fuorigioco. L’arbitro Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco concede 5 minuti di recupero per le numerose sostituzioni nelle due squadre. Al 95’ gli emiliani raddoppiano con Bonny con un tocco di sinistro dopo uno scambio molto veloce con Coulibaly.





Il Parma è quinto con 26 punti insieme alla Ternana. Il Brescia resta a 24 punti.

- Nel posticipo della diciassettesima giornata di andata di Serie B il Parma vince 2-0 al “Rigamonti” con il Brescia. La partita si gioca con la nebbia. Nel primo tempo al 16’ gli emiliani passano in vantaggio con Man con una conclusione di destro da fuori area. Al 28’ Vazquez del Parma va vicino al gol. Al 30’ Ndoj dei lombardi sfiora la rete. Al 36’ Man di sinistro colpisce il palo.